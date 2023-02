Luptatorii antrenati de Anghel Cardos incep in weekend sezonul competitional

La sfarsitul acestei saptamani incepe sezonul competitional pentru luptatorii de kickbox de la Friends Gym Satu Mare. Antrenorul Anghel Cardos ne informeaza ca va avea sportivi la Mix Kombat, o gala care se va desfasura la Bistrita si care are in program meciuri de semiprofesionisti si profesionisti. Vineri, doi satmareni vor lupta la PRO. Valentin Sachelaru va lupta la 81 de kilograme cu localnicul Gabi Morar, iar Catalin Makove va intra in ring la 70 de kilograme contra unui sportiv din ... citeste toata stirea