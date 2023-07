Luptatorii de la CS Satu Mare - Cetate Ardud au participat la sfarsit de saptamana la un turneu de lupte greco-romane la copii desfasurat in Slovacia, la Dunajska Streda. Este un turneu traditional si la care satmarenii isi fac aparitia mai mereu. In acest an au luptat pe saltele 195 de sportivi din 11 tari.Astfel, judetul Satu Mare a fost reprezentat de trei sportivi, doi ... citeste toata stirea