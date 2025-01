Mani Gyenes ramane lider la clasa Original by Motul la Dakar 2025

Emanuel Gyenes isi continua parcursul excelent de la in Raliul Dakar 2025.Pilotul satmarean, legitimat la Autonet Motorcycle Team a ramas in fruntea clasamentului Original by Motul, categoria dedicata riderilor fara asistenta tehnica si dupa ziua de miercuri 15 ianuarie 2025. Dupa etapa a 10-a, Gyenes isi mentine pozitia de lider, doar ca avansul sau fata de francezul Benjamin Melot (KTM) s-a redus la 5 minute si 43 de secunde.In etapa de miercuri, desfasurata intre Haradh si Shubaytah, pe o ... citește toată știrea