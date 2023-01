Mani Gyenes se apropie de Top 30 general

Satmareanul Emanuel Gyenes a incheiat etapa de marti pe ploaie. Dincolo de rezultatul pe care vi l-am prezentat in numarul trecut, riderul de la Autonet Motorcycle Team a revenit ulterior si a vorbit despre finalul etapei a treia."Ziua de marti a fost una foarte interesanta, traseul foarte fain. Au fost 440 de kilometri de proba speciala cu nisip, zone rapide, iar in ultimii 80 de kilometri am mers pe ploaie. A fost foarte dificil sa vezi, dar nici nu proba speciala a fost mai interesanta, ci ... citeste toata stirea