Mbappe, Ronaldo si Messi castiga cel mai bine

Cei mai bine platiti jucatori de fotbal ai planetei au castigat aproximativ 630 de milioane de dolari in anul 2022. In primii 10 clasati, echipa cu cele mai multe prezente este PSG, ai carei jucatori reprezinta tripleta ofensiva Mbappe, Messi, Neymar.Francezul care si-a reinnoit contractul anul acesta l-a trimis in fruntea clasamentului, castigand 125 de milioane de dolari pe an. Doar Cristiano Ronaldo se claseaza intre cei 3, fiind pe locul doi, cu 113 milioane de dolari, Messi si Neymar ... citeste toata stirea