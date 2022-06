Meci cu 41 de autogoluri

Se parea ca rezultatul dintr-un meci din Liga 4 din Dambovita, 50-0 pentru Progresul Matasaru in meciul cu Urban Titu nu are egal in lumea fotbalsistica de pe mapamond.Dar nu este asa pentru ca, iata, in campionatul Ligii 3 din Africa de Sud, s-a inregistrat un rezultat si mai neverosimil, 59-1. Cu acest scor de 59-1 a castigat echipa CF Matiyasi in fata celor de la Nasami Migthty, scor cu care ar fi promovat in Liga 2 sud africana. Dar ce este mai interesant, este faptul ca oaspetii au ... citeste toata stirea