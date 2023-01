Meciuri de fotbal atractive la sfarsit de saptamana

Sambata si duminica sunt programate mai multe meciuri de fotbal in campionatele tari din Europa. Este si weekend-ul in care revine in atentie Liga 1. Dar despre fotbalul romanesc am scris in numarul trecut.Liverpool - Chelsea si Arsenal - United sunt doua derby-uri aflate in program la sfarsitul acestei saptamani. Dar si alte campionate ne atrag cu alte meciuri.Va prezentam traditionala noastra selectie:Sambata, 21 ianuarie* Celtic - Morton (14:15)* Liverpool - Chelsea (14:30)* ... citeste toata stirea