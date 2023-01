In continuare va prezentam traditionala noastra selectie cu meciuri de fotbal atractive la sfarsit de saptamana in Europa, in campionate sau cupe:Sambata, 28 ianuarie* Rangers - St. Johnstone (17:00)* Girona - Barcelona (17:15)* PSV - G.A. Eagles (17:30)* Cremonese - Inter (19:00)* Bayern - Frankfurt (19:30)* Preston - Tottenham (20:00)* Sporting - Porto (21:45)* Marseille - Monaco (22:00)* Manchester Unite - Reading (22: ... citeste toata stirea