Medalii multe si pretioase in Slovacia pentru Judo Master Satu Mare

In localitatea Basnka Bystrica din Slovacia s-a organizat zilele trecute un turneu extrem de puterinic la judo. Iar cand spunem asta ne referim in principal la participarea a 580 de sportivi din aproximativ 10 tari. Pe tatami s-a luptat la diferite categorii de greutate la varstele U13, U15, U18, U21.In concursul din Slovacia am avut si mai multi satmareni de la CS Judo Master Satu Mare. Antrenorul Attila Pelcz ne-a oferit rezultatele inregistrate. Si sunt rezultate foarte bune, cu multe ... citeste toata stirea