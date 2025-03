Mezinger si Oroian pe tabloul principal la Grand Prix-ul de la Budapesta

Sportivii de la CSM Olimpia Satu Mare au obtinut rezultate bune la prestigiosul turneu de spada masculin "Westend Grand Prix" desfasurat in week end la Budapesta.Mezinger Marton a inceput excelent, reusind 5 victorii si o singura infrangere in grupe, iar pe tabloul principal i-a invins pe ucraineanul Roman Samoilov (15-13) si pe costaricanul Bradley Johnston Leyer (15-13).Din pacate, in duelul pentru accederea in primii 64,satmareanul a fost invins de egipteanul Mohamed Yasseen (10-15), care ... citește toată știrea