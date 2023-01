Miercuri incepe Cupa AJF Satu Mare la fotbal in sala

De miercuri si pana sambata, Asociatia Judeteana de Fotbal Satu Mare organizeaza Cupa AJF la fotbal in sala. Vor fi zile cu sute de tineri satmareni implicati, turneul fiind dedicat juniorilor A1. Totul se va desfasura in sala LPS "Ecaterina Both" din municipiul Satu Mare.In continuare va prezentam programul grupelor si alte detalii legate de turneu.Miercuri, 4 ianuarie, ora 12:00Seria A1.Staruinta Berveni2.Schamagosch Ciumesti3.LPS SM 14.Turul Micula* Staruinta Berveni - ... citeste toata stirea