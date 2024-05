Miercuri se joaca etapa intermediara. Delegari!

Unirea Tasnad a castigat derby-ul cu Oasul Negresti Oas, scor 3-1 si a ramas in cursa pentru titlu in Liga a 4-a elite.Talna s-a impus greu , 2-1 in fata celor de la Stiinta Beltiug dupa ce oaspetii au condus la pauza cu 1-0.Recolta Dorolt a zdrobit ultima clasata AFC Capleni, scor 9-1 si e acum pe locul doi la un punct in urma liderului.S-a mai jucat, Fortuna Capleni-Schwaben Camin 5-2.Miercuri se joaca singura etapa intermediara a Liggii a IV-a Elite. Toate meciurile de seniori se disputa ... citește toată știrea