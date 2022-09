Ministrul Sportului vine luni la Satu Mare

Asa cum se stie, de la Satu Mare porneste in acest an a 55-a editie a Turului Romaniei la ciclism. Evenimentul se desfasoara anul acesta in perioada 6-11 septembrie si debuteaza in municipiul Satu Mare, acestuia revenindu-i rolul principal in Turul Romaniei, intrucat gazduieste caravana ciclista timp de trei zile si propune satmarenilor momente importante, astfel:* 5 septembrie - Cursa copiilor, de la ora 15:30, si Prezentarea echipelor, de la ora 19:00* 6 septembrie - Prolog Turul Romaniei, ... citeste toata stirea