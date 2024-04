Modificari in Cupa Romaniei Betano din sezonul urmator!

FRF a anuntat o serie de modificari aduse pentru Cupa Romaniei Betano din sezonul 2024/25, asa cum s-a hotarat in cadrul sedintei Comitetului Executiv din 24 aprilie.De mentionat ca din judetul Satu Mare vor participa in editia viitoare a Cupei Romaniei cele trei echipe din Liga a 3-a, CSM Olimpia Satu Mare, Victoria Carei si Olimpia 1921 Satu Mare precum si castigatoarea fazei judetene a competitiei.In faza grupelor, doar in duelul echipelor din prima urna valorica din etapa 3, echipa gazda ... citește toată știrea