Multe medalii obtinute de satmareni la Nationalele de spada copii

Campionatele Nationale de scrima la copii, de la Bucuresti, au ajuns la final. Dincolo de ce am scris zilele trecute, satmarenii au reusit sa obtina noi medalii pretioase.In proba individuala a spadasinelor U9, satmareanca Nectaria Zoicas a obtinut aurul. Calificat cu doua spadasine in semifinalele feminine ale categoriei U9, clubul CS Satu Mare a trimis-o in finala concursului pe Nectaria Zoicas. Aceasta si-a dominat adversarele castigand meciurile la diferente de sase sau sapte puncte. In ... citeste toata stirea