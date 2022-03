Municipiul Satu Mare, capitala judoului in weekend

In sala Ecaterina Both se va desfasura Campionatul National U16Sala de sport Ecaterina Both din municipiul Satu Mare se pregateste sa gazduiasca sambata si duminica Campionatul National de judo dedicat sportivilor U16, doar individual. De altfel, organizarea acestei competitii a fost si subiectul principal al emisiunii Panoramic Sportiv de la inceputul acestei saptamani.Satu Mare gazduieste un nou campionat national dupa o pauza de aproape trei ani, cauzata, probabil, si de pandemie. Pe ... citeste toata stirea