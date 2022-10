Napoli, Brugge si Bayern cu maximum de puncte dupa trei etape din Liga Campionilor

Dupa trei etape derulate in grupele A, B, C si D din Champions League, trei echipe, Napoli, Club Brugge si Bayern Munchen au acumulat maximum de puncte, 9 la numar. La polul opus se afla Glasgow Rangers si Viktoria Plzen care nu au reusit sa castige nici macar un punct. Mai mult, Glasgow Rangers, echipa lui Ianis Hagi, care nu joaca fiind nerefacut dupa o accidentare, nu a marcat nici macar un gol in cele 3 meciuri jucate.Rezultatele inregistrate marti:Grupa AAjax Amsterdam - Napoli ... citeste toata stirea