Nationala Romaniei de fotbal intalneste azi Grecia intr-un amical

Este primul meci cu Edi Iordanescu selectionerDebutul lui Edwrad Iordanescu pe banca tehnica a nationalei de fotbal a Romaniei se va petrece in cursul serii de azi, la Bucuresti, pe stadionul Steaua unde tricolorii vor infrunta, intr-un meci amical, nationala Greciei. Apoi, trei zile mai tarziu, Romania va juca in deplasare, cu nationala statului Israel.Pentru aceasta actiune Iordanescu junior a convocat un numar de 26 de jucatori din care 16 evolueaza in campionate din strainatate iar ... citeste toata stirea