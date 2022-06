Nationala Romaniei incepe azi Liga Natiunilor

Joaca in deplasare cu Muntenegru, de la ora 21:45Nationala Romaniei de fotbal incepe un nou drum. Azi debuteaza in noua editie a Ligii Natiunilor, cu un meci in deplasare, cu Muntenegru. Cele doua nationale fac parte din Liga B, Grupa 3.In lotul convocat de selectionerul Eduard Iordanescu se afla si satmareanul Adrian Rus. El spera sa joace, dar mai mult isi doreste ca echipa nationala se castige toate cele patru meciuri din luna iunie. Vor urma cele cu Bosnia si Hertegovina (deplasare, 7 ... citeste toata stirea