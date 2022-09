Nationala Romaniei se reuneste luni cu Adrian Rus in lot, dar fara Bicfalvi

Federatia Romana de fotbal a anuntat sambata lotul nationalei de seniori convocat pentru meciurile cu Finlanda si Bosnia Hertegovina, din grupele Ligii Natiunilor.Din lot fac parte un numar de 27 de jucatori printre care se afla si satmareanul Adrian Rus. Nu si Eric Bicfalvi inclus initial pe lista preliminara a lui Edi Iordanescu. Probabil ca in neconvocarea lui Bicfalvi a contat si faptul ca el a ales sa joace in continuare in campionatul Rusiei, la Ural Ekaterinburg, echipa care se afla pe ... citeste toata stirea