Negresti si Olimpia castiga derby-urile din Elite

Rezultatele inregistrate in fotbalul judeteanSambata si duminica s-au jucat primele meciuri oficiale din sezonul de primavara al fotbalului judetean satmarean. In derby-ul Seriei A din Liga 4 Elite, Oasul Negresti-Oas s-a impus cu 3-0 contra celor de la Orasu Nou. Apoi, Olimpia (foto) a castigat meciul contra celor de la Dorolt. Victoria Luceafarului Decebal cu Unirea Paulesti n-ar trebui sa ne mire, deoarece de la echipa din urma au plecat foarte multi jucatori, inclusiv antrenorul. In Seria ... citeste toata stirea