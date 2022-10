Noul sezon la judo este in plina desfasurare in Romania. In urma cu cateva zile, la Satu Mare am avut doua campionate nationale U21 si urmeaza altele in perioada urmatoare. Pentru a afla ultimele noutati din acest sport, in studioul Informatia TV i-am invitat azi pe Marian Halas (foto) si Vasile Fusle de la CSM ... citeste toata stirea