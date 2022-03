Este legitimat la LPS-CS Satu Mare si antrenat de prof. Horea MacarieLa finalul saptamanii trecute, in zilele de 19 si 20 martie, in capitala Bucuresti s-a desfasurat Campionatul National de atletism in sala, destinat juniorilor sub 20 de ani. Au participat sportivi de peste tot din Romania, inclusiv din judetul Satu Mare.Cunoscutul George Kadar, multiplu medaliat in ... citeste toata stirea