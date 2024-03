O noua remiza cu CFR-ul

Echipa de fotbal feminin de la CSM Olimpia Satu Mare a obtinut un nou punct in campionatul Ligii a 3-a, dupa ce a remizat acasa cu formatia FC CFR 1907 Cluj, scor 1-1.In meciul disputat duminica pe terenul sintetic de la Baza Sportiva LPS-Dinamo, fetele noastre au avut o prestatie buna si nu au cedat dupa ce jucatoarea oaspetilor, Larisa Bolos a deschis scorul (0-1) in debutul kocului.Pentru formatia antrenata de Ioan "Lulu" Dragomir si Szocs Ivette a marcat Iulia Pop in partea a doua.Dupa ... citește toată știrea