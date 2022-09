O victorie si o infrangere pentru echipele satmarene din Liga 3

Acum CSM a pierdut, iar Victoria a castigatUna calda, una rece pentru fotbalul satmarean in etapa a 5-a din Liga 3 la fotbal.Victoria Careia obtinut prima victorie de la revenirea in al treilea esalon si a parasit utimul loc din clasamentul seriei 10. Apoi, CSM Satu Mare a suferit prima infrangere 0-1 la Bistrita. Dar formatia satmareana isi pastreaza prima pozitie in clasament, la egalitate cu FC Bihor si Lotus Baile Felix.Victoria Carei - CSM Sighetu Marmatiei 2-1Echipa din Carei a ... citeste toata stirea