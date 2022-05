Oasul Negresti castiga derby-ul cu Olimpia, scor 2-1

Baietii lui Vasile Pop au marcat de trei ori si au ratat un penaltyStadionul Somesul din municipiul Satu Mare a gazduit sambata derby-ul etapei a treia din Liga 4 Elite, playoff. Fata in fata s-au aflat Olimpia MCMXXI si Oasul Negresti. A fost un meci privit de cateva sute de spectatori din tribune.Toate golurile au fost marcate in repriza secunda, dupa ce prima parte s-a desfasurat sub semnul echilibrului. Tabela putea fi modificata prima data in minutul 65. Jucatorul Oasului, Cosmin ... citeste toata stirea