Oasul se impune cu emotii la Capleni

Runda a 13-a a Ligii a 4-a elite a adus o rocada intre echipele de pe locurile trei si patru. Recolta Dorolt s-a impus in fata celor de la Stiinta Beltiug si a urcat pe podium in vreme ce trupa lui Vasile Boudi din Beltiug a coborat o pozitie, pe patru.La panda sta insa Talna Orasu Nou, echipa cu un start perfect in sezonul de primavarta.Echipa antrenata de Nelu Donca a invins cu 6-0 pe Schwaben Camin iar vineri , in runda a 12-a a trecut cu 3-0 la Botiz de Sportul dupa un meci cu doua ... citește toată știrea