Obiectiv CSM: calificarea in play-off

In weekend incepe Liga a 3-aCu doua zile inainte de startul in editia 2022-2023 a campionatului Ligii, Clubul Sportiv Municipal Satu Mare a organizat o conferinta de presa in care au fost prezentate principalele obiective ale echipei de fotbal in noul sezon. Au fost de fata Florin Fabian, directorul tehnic al echipei de fotbal, antrenorul principal Tiberiu Csik si, nu in ultimul rand, presedintele Stefan Muresan.Atat Tibi Csik cat si Florin Fabian au precizat ca obiectivul gruparii ... citeste toata stirea