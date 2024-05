Olimpia 1921 lupta la distanta cu Sanatatea Cluj pentru evitarea retrogradarii

Trei etape au mai ramas de jucat din play out-ul Ligii a 3-a.In seria a 10-a a mai ramas o singura necunoscuta... Cine va termina pe pozitia a 9-a, loc ce duce in judet la finalul campionatului.Minaur Baia Mare s-a salvat cu victoria obtinuta marti in prelungiri la Satu Mare. Golul lui Batin din minutul 93 a asigurat linistea in tabara maramuresenilor si a complicat foarte mult situatia celor de la Olimpia 1921.Galben-albastrii sunt la egalitate de puncte cu Sanatatea si au nevoie de un ... citește toată știrea