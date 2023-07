Orasul Iasi a gazduit pe parcursul saptamanii trecute un turneu international de tenis din cadrul circuitului WTA. Turneul, care a facut parte din categoria WTA 125, a fost dotat cu premii totale de 115.000 de euro, a fost castigat de Ana Bogdan (49 WTA). Este al doilea an in care Ana Bogdan castiga acest turneu dupa succesul din 2022. In finala ea a invins-o in finala pe Irina Begu, 6-2, 6-3.Victoria de la Iasi ii duce Anei Bogdan un cec de 13.040 de euro ... citeste toata stirea