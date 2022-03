Orasu Nou - Olimpia si Vetis - Carei, derby- uri de weekend

Sambata si duminica se joaca zeci de meciuri de fotbal in Satu MareLa sfarsit de saptamana avem noi meciuri in fotbalul judetean satmarean. Dincolo de Liga 4 Elite, de data aceasta incepe sezonul de primavara si din Liga 4. Insa doar din Seria A, pentru ca "la cererea echipelor, startul meciurilor din anul 2022, din Seria B, se amana cu o saptamana, urmand ca etapa a 11-a sa se dispute in 9-10 aprolie", se arata in anuntul Asociatiei Judetene de Fotbal Satu Mare.In Elite avem doua derby-uri. ... citeste toata stirea