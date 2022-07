Ordin de ministru: 40% dintre sportivii de pe teren in timpul meciurilor trebuie sa fie romani

Eduard Novak, ministrul Sportului anunta ca din sezonul 2022-2023 impune obligativitatea unei ponderi de 40% a sportivilor romani la competitiile nationale in sporturile de echipa.Noua prevedere va fi impusa prin schimbarea regulamentelor in toate sporturile de echipa, inclusiv in fotbal."Ministrul Sportului, Eduard Novak, a semnat ordinul care stabileste obligativitatea unei ponderi de participare de minimum 40% a sportivilor romani, din totalul de sportivi participanti la competitiile ... citeste toata stirea