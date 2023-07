Performanta excelenta reusita de sportiva Alexia Turcu din Carei la Campionatele Nationale de atletism pentru juniori care au avut loc la sfarsitul saptamanii trecute la Bucuresti.Alexia Turcu, sportiva cu dubla legitimare, la Liceul Teoretic si la CSM Onesti, a cucerit titlurile nationale in doua probe, la disc si la aruncarea greutatii. Asta dupa ce in primvara acestui an a cucerit alte medalii de aur la campionatele de sala ale Romaniei.Rezultate disc:1.Alexia Turcu (LT Carei/CSM ... citeste toata stirea