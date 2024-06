Performante deosebite, in ulotima luna, pentru Loga Dance School

Dance sportivMedalii pretioase obtinute la competitii internationale si nationale de dansatorii satmareniIn ultima luna, Loga Dance School a participat la o serie de competitii internationale si nationale, concurand cu sportivii in Brasov si Piatra Neamt, precum si in strainatate in Bremen (Germania), Kosice (Slovacia), Brno (Cehia) si Varsovia (Polonia).Echipa a obtinut un total impresionant de 25 de medalii, dintre care 17 pe podium.Sportivii Varga Andrei si Puscas Iulia de la Loga Dance ... citește toată știrea