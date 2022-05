Peste 550 de judokani au luptat pe tatami la Satu Mare

Din Romania, Ucraina, Ungaria, Polonia, Serbia, Moldova si SlovaciaSala de sport Ecaterina Both din municipiul Satu Mare a gazduit sambata si duminica doua turnee de judo. Ele s-au bucurat de un real succes, adunand, in total, peste 550 de sportivi.Concursul de sambata a fost dedicat sportivilor de pana la 23 de ani, iar pe cele patru suprafete de lupta au ajuns 515 sportivi din tari precum Romania, Ucraina, Ungaria, Polonia, Serbia, Moldova si Slovacia.Startul oficial s-a dat in jurul ... citeste toata stirea