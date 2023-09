Claudiu Petrila, in varsta de 22 de ani, a fost un element cheie in echipa U21 a CFR Cluj, sub comanda lui Dan Petrescu. Cu toate acestea, in aceasta vara, clubul a decis sa il elibereze. El a fost transferat la Rapid, iar acum, in calitate de jucator ofensiv, Petrila a ales sa faca o comparatie intre cele doua cluburi."Sincer, cred ca atunci cand mi s-au oferit sanse am stiut sa profit, dar din pacate poate nu am fost pe stilul lor de joc, poate nu am reusit sa ma impun prin fizicul meu.Da, ... citeste toata stirea