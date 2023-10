Dupa ce a reusit sa marcheze in meciul cu Andorra, Florinel Coman a trait un moment special, de "gradul zero," in cariera sa fotbalistica.Acest lucru se datoreaza faptului ca a inscris primul sau gol purtand tricoul primei reprezentative.In aceasta vara, Florinel Coman a facut o schimbare importanta in cariera sa. A semnat un contract cu celebrul agent italian Federico Pastorello, renuntand astfel la serviciile firmei de impresariat a fratilor Becali, care l-au reprezentat in anii anteriori. ... citeste toata stirea