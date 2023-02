Poate CFR Cluj sa realizeze surpriza la Roma?

Campioana Romaniei isi incepe joi aventura in primavara europeana cu un meci care se va juca in Italia. Lazio Roma - CFR Cluj se joaca joi, de la ora 22:00, in mansa tur din 16-imile de finala din Europa Conference League.Formatii probabile:Lazio: Provedel - Marusic, Casale, Patrick, Hysaj - Milinkovic Savic, Vecino, Luis Alberto - Pedro, Immobile, Zaccagni.CFR Cluj: Scuffet - Manea, Yuri, Burca, Camora - Boateng, Muhar, Cvek - Deac, Janga, ... citeste toata stirea