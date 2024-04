Prima editie a Cupei Magic "Cetate" Ardud o reusita

Cocheta sala de sport "Tudor Barbul" din Madaras a fost sambata 6 aprilie , in premiera, gazda unui turneu de baschet.Clubul satmarean Magic Ball Satu Mare in colaborare cu Primaria Ardud a organizat o competitie rezervata juniorilor la care au participat sase echipe din Alesd, Carei, Oradea si Satu Mare.Liceul Teoretic "Constantin Serban" Alesd, Baschet Star Oradea, BC Primo Carei, Magic Ball Academy Satu Mare , Magic Ball Satu Mare si Liceul "Kolcsey Ferenc" Satu Mare au fost impartite in ... citește toată știrea