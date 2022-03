Programul meciurilor din Elite, dupa 5 luni de pauza competitionala

CSM Victoria Carei la strandul din Tasnad, inaintea sezonului de primavaraFotbalul judetean satmarean s-a aflat in vacanta in ultimele cinci luni. Ne referim la vacanta competitionala, pentru ca sunt echipe care au inceput pregatirea pentru primavara inca din luna ianuarie. Liga 4 Elite intra asadar din nou in actiune.Startul a fost amanat cu o saptamana pentru ca toate echipele au cerut asta. In plus, daca se incepea saptamana trecuta, Satu Mare si-ar fi aflat campioana pe 28 mai. Era prea ... citeste toata stirea