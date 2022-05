Progresul Somcuta Mare - CSM Satu Mare 0-2

CSM Satu Mare s-a impus, fara sa forteze prea mult in meciul din deplasare, de la Somcuta. Satmarenii s-au impus cu scorul de 2-0, la pauza 1-0, prin golurile marcate de Ervin Zsiga si Gabriel Cadar. In felul acesta echipa satmareana a bifat al 15-a meci consecutiv fara infrangere si ocupa locul 2 in clasamentul din playout, la un punct de SCM Zalau.Antrenorul Tiberiu Csik a inceput meciul cu urmatoarea formula de echipa: Anca Trip - Vadan, Tincau, Prodan, Ionescu, Bura, Barth, Ziman, Bonea, ... citeste toata stirea