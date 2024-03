Proiect indraznet lansat de Sorinel Petric si Giovanni Cosma la stadionul Somesul

Invitati marti seara in emisiunea Actualitatea satmareana, Sorinel petric si Giovanni Cosma au prezentat noul proiect fotbalistic ce a luat nastere in acest an la Satu Mare.Este vorba despre o noua scoala de fotbal care prinde contur la stadionul Somesul Satu Mare.Sorinel Petric a cochetat cu fotbalul fiind crescut de tatal sau, Sorin in spiritul echipei Somesul Satu Mare."Pot spune ca e un proiect de suflet al nostru. Tata a fost jucator a fost capitanul echipei si apoi antrenor la Somesul ... citește toată știrea