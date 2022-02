Punct final al Jocurilor Olimpice de Iarna Norvegia a terminat pe primul loc in clasamentul pe natiuni

Duminica, 20 februarie, s-a tras cortina peste editia cu numarul 24 a Jocurilor Olimpice de Iarna. Gazduita de China, de orasul Beijing, competitia a adunat la start 2.878 de sportivi care au concurat in 109 probe, la 15 sporturi.La final de competitie, un numar de 27 tari au reusit sa castige cel putin o medalie. Din pacate sportivii romani nu s-au aflat printre medaliati. Norvegia a ocupat primul loc in clasamentul final pe medalii, la fel ca si in urma cu patru ani, la PyeongChang. ... citeste toata stirea