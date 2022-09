Rapid Bucuresti este pe primul loc in Superliga

Rapid Bucuresti a revenit pe primul loc in Superliga de fotbal, dupa victoria obtinuta in fata echipei FC Voluntari, scorul de 1-0. Rapid a obtinut a patra victorie consecutiva, toate la limita, prin golul inscris de Marko Dugandzic (60). Rapidul a profitat si de infrangerea Farului, 3-4 in deplasarea de la Craiova. Dupa un meci spactaculos, echipa lui Hagi a condus cu 3-1, dar a pierdut apoi dupa ce a incasat in repriza a doua 3 goluri, ultimul dupa o mare greseala a portarului Aioanei. ... citeste toata stirea