Recolta Dorolt se impune in derby-ul cu Unirea Tasnad!

De un campionat echilibrat si plin de surprize avem parte in aceasta primavara in Liga a 4-a elite.Pornita cu prima sansa la titlu dupa un tur de campionat fara infrangere, Unirea Tasnad pierde teren. Trupa lui Marius Balau a suferit duminica a doua infrangere in acest an , 0-2 la Dorolt si a coborat pe pozitia a 4-a . E drept ca tasnadenii sunt la doar trei puncte de liderul, Oasul Negresti Oas si au un meci mai putin jucat decat echipele de pe locurile 2 si 3.Recolta Dorolt a urcat pe ... citește toată știrea