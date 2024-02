Remiza in amicalul dintre Lotus Felix si FC Olimpia 1921 Satu Mare

Continuandu-si pregatirile pentru reluarea sezonului, FC Olimpia 1921 Satu Mare a disputat un meci amical an deplasare, cu Lotus Felix, formatie de pe locul trei din seria a 10-a a Ligii a 3-aDesfasurata la baza sportiva din Sanmartin, partida s-a incheiat cu scorul de 2-2 (1-0).Vlad Costea a deschis scorul pentru Lotus in minutul 30, acesta fiind scorul inregistrat la pauza. Oaspetii au egalat in minutul 61 prin Luca Feher, dupa care Aris Morar i-a readus pe bihoreni in avantaj, scor 2-1 ... citește toată știrea