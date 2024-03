Reusite scolare pentru Alex Maier

Inainte de participarea la Campionatul National de Sah pentru Copii, Juniori si Tineret ( 11-21 aprilie, Eforie Nord) , Alex Maier , elev la Colegiul National Ioan Slavici Satu Mare si legitimat ca sportiv la sectia de sah a LPS Satu Mare si-a exersat abilitatile matematice in cadrul a doua concursuri.Intai a reusit sa se califice la etapa nationala a Olimpiadei de Matematica ce va avea loc in luna mai la Vaslui.Apoi, in weekendul 22-24 martie Alex a simtit nevoia unor provocari intelectuale ... citește toată știrea