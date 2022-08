Rezultate din amicalele unor echipe din Satu Mare

In randurile urmatoare va prezentam mai multe rezultate obtinute de echipe de fotbal din Satu Mare.Cu cateva zile inaintea startului oficial in sezonul 2022/2023, CSM Satu Mare a jucat un meci amical, la Sanmartin, cu echipa de Liga 3, Lotus Felix. Dupa un joc echilibrat, cu ocazii de ambele parti, echipa satmareana a castigat cu scorul de 1-0 gratie unui gol marcat de Ervin Zsiga care a transformat o lovitura de la 11 metri in minutul 88.Au jucat la CSM: Anca Trip - Popovici, Suto, Prodan, ... citeste toata stirea