Rezultatele din din fotbalul judetean

Iata ca s-a scurs o nou etapa din fotbalul judetean satmarean. O runda interesanta, despre care am scris si ieri, dar azi revenim cu toate rezultatele si situatia in varful clasamentelor.Carei si Negresti raman acolo in fata, la 5 pncte de restul echipelor. Recolta Dorolt a remizat eroic intr-un meci in care a avut patru jucatori eliminati, iar Botizul lui Nelu Donca continua sa conduca lejer in Liga 4.Liga 4 Elite, playoff (etapa 4)* Dorolt - Olimpia 1-1* Vetis - Carei 2-3* Orasu Nou ... citeste toata stirea