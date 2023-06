La fel ca si saptamana trecuta Romania are patru tenismene in TOP 100 WTA , pe Irina Begu, Sorana Cirstea, Simona Halep si Ana Bogdan. Dar niciuna nu se afla in TOP 20, adica printre tenismenele care conteaza cu adevarat in circuitul WTA. Iar trei dintre cele patru au inregistrat coborari in clasamentul mondial. Astfel, Siomna Halep a coborat 4 locuri, Sorna Carstea 6, Ana Bogdan 1 in timp ce Irina Begu a ramas pe acelasi loc 29 in in clasamentul mondial.Pentru Simona Halep pierderea de ... citeste toata stirea